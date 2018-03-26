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Otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden 12’si taburcu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gördes ilçesinde dün akşam saatlerinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden 12’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.

Otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden 12’si taburcu oldu

Manisa’nın Gördes ilçesinde dün akşam saatlerinde yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 31 kişiden 12’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma tarafından sorgusu tamamlanan kamyon sürücüsü Sami O.’nun ise gözaltına alındığı bildirildi.
Dün akşam saatlerinde Ramazan K.’nin kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsünün, Gördes-Akhisar yolunun 11. kilometresinde bulunan Fundacık mevkisinde karşı yönden gelen Sami O. (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 31 kişi yaralandı. Çevre ilçelerde farklı hastanelerde tedavisi tamamlanan 12 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Durumu ağır olan 2 kişi ile birlikte toplam 19 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kamyon sürücüsü Sami O.’nun gözaltına alındığı bildirildi.

Otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden 12’si taburcu oldu

Otobüs kazasında yaralanan 31 kişiden 12’si taburcu oldu

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