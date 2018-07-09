HABER

Otobüs kazasında yaralanan üniversiteli Öznur, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

KARAMAN'da geçen 17 Haziran gecesi 3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Öznur Kır (23), 22 gündür tedavi gördüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otobüs kazasında yaralanan üniversiteli Öznur, yaşamını yitirdi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da geçen 17 Haziran gecesi 3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Öznur Kır (23), 22 gündür tedavi gördüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen 17 Haziran'da Karaman-Mersin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Özkaymak firmasına ait, Celal Öztürk (39) yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Mersin'den Karaman'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3'ü personel 50 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız (31) yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı. Yaralılardan 39'u Karaman Devlet Hastanesi'ne, 4'ü kentteki özel hastaneye, 3'ü de Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan sonra tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Celal Öztürk, tutuklandı.
Kazada ağır yalanan üniversite öğrencisi Öznur Kır da Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. 22 gündür yaşam mücadelesi veren Kır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Otobüs kazasında yaralanan üniversiteli Öznur, yaşamını yitirdiOtobüs kazasında yaralanan üniversiteli Öznur, yaşamını yitirdi

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Mersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildiMersin Limanı'nda, 7,5 ton eroin üretiminde kullanılacak asetik anhidrit ele geçirildi
13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp13 yaşındaki Yekta Berk, 3 gündür kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.