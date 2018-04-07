Otobüs kazasında yaralı sayısı 23’e yükseldi

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen özel halk otobüsü kazasında yaralı sayısının 23’e yükseldiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Pamukova’nın Alifuatpaşa Mahallesinde akşam saatlerinde özel halk otobüsü üst geçit ayağına çarpmış, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralanmış, yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılmıştı. Meydana gelen kazada yaralı sayısının 23’e yükseldiği belirtildi. Kazada yaralıların 18’i ambulans ile 5’i ise özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.