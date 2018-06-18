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Otobüs kazasında yaralılardan 1'inin beyin ölümü gerçekleşti, 39 kişi taburcu oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 18:04 | Son Güncelleme

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI Karaman'da dün akşam, yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda, kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiği, 46 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Celal Öztürk (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Karaman'da dün akşam, yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda, kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiği, 46 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Celal Öztürk (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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