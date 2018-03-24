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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 07:58 | Son Güncelleme

Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.Kaza, Aksaray Ankara Karayolunun 45.

Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza, Aksaray Ankara Karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adıyaman istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi kaza mahalline sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda yolcu ambulanslarla Aksaray’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste yaklaşık 40 kişinin bulunduğu belirtildi. Polis Ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı
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