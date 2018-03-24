Otobüs şarampole devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza, Aksaray Ankara Karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adıyaman istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarının ardından çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi kaza mahalline sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda yolcu ambulanslarla Aksaray’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste yaklaşık 40 kişinin bulunduğu belirtildi. Polis Ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbirleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi
TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı
Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu
Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!
Okulda şok olay! Müdürü sırtından bıçakladı
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum