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Otobüs şoförü, dinlenme bölmesinde ölü bulundu (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL- Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği sürücü dinlenme bölmesinde ölü bulundu.

Otobüs şoförü, dinlenme bölmesinde ölü bulundu (2)- Yeniden

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - İSTANBUL- Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği sürücü dinlenme bölmesinde ölü bulundu.
İstanbul'dan Antalya'ya giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci, dün gece Afyonkarahisar'da mola verdi. Değirmenci, burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim ederek otobüsün sürücü dinlenme bölmesinde istirahate çekildi. Otobüs saat 04.30 sıralarında Burdur Otogarı'na girdi. Otobüsteki görevli, dinlenme bölmesindeki Yakup Değirmenci'yi uyandırmak isteyince hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Değirmenci'nin cansız bedeni, Burdur Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine gönderildi. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Değirmenci'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Değirmenci'nin ölümünün ardından, bağlı bulunduğu Metro Turizm şirketinden de açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:
"Bu sabah saatlerinde emektar kaptanlarımızdan Yakup Değirmenci, dinlenme bölmesine çekilmiş ve eldeki bulgulara göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Otobüs İstanbul’dan; Antalya’dan başlayacak seferi için yolcusuz bir şekilde hareket etmiştir. Olay meydana geldiğinde aracın içerisinde yolcumuz bulunmamaktadır. Kaptanımız görevini tamamladıktan sonra gözünün ağrıdığını söyleyerek dinlenmek üzere kaptanların dinlenmesi için dizayn edilmiş alanına çekilmiştir. İkinci kaptan mola sırasında Yakup kaptanımızın cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Kesin bilgi otopsi raporu sonrası paylaşılacaktır. Uzun yıllar şirketimiz için binlerce kilometre kat ederek, misafirlerimizi sevdiklerine kavuşturan Yakup kaptanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli kaptanımıza Allah’tan rahmet diliyoruz."

FOTOĞRAFLI

Otobüs şoförü, dinlenme bölmesinde ölü bulundu (2)- Yeniden

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