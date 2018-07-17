Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Olay, geçen Cuma günü Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım hizmetleri'nde görevli otobüs şoförü Önder Boyun, durakta yolcu alıp hareket ettikten sonra bir kişinin aracı yumrukladığını farketti. Boyun, otobüse yetişmek istediğini düşündüğü bu kişi için aracı durdurarak kapıyı açtı. Ancak, otobüsün ayağını ezdiğini öne süren Yusuf Ş. ile şoför boyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından belinden döner bıçağını çıkaran Yusuf Ş. iddiaya göre "Kelleni alırım senin" diyerek küfür ve hakaretler yağdırarak şoför Boyun'a saldırmak istedi. Saldırgan, kendisini engellemeye çalışan diğer yolcuları da bıçakla tehdit etti. Yaşanan arbede sırasında Boyun, kolundan yaralanırken, saldırgan Yusuf Ş. ise arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Şikayet üzerin polisin yaptığı çalışma sonucu saldırgan Yusuf Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Boyun hastaneye kaldırılırken, ifadesinde alkollü olduğunu öne süren Yusuf Ş.'nin ise sorgusunun ardından 1 gün sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın şokunu atlatamayan 7 yıllık şoför Önder Boyun, olayı şöyle anlattı: