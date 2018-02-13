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Otobüs şoförünün hakaret ettiği şehit annesi: '2.5 lira için beni azarladılar'

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 14:33 | Son Güncelleme

Adana’da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen otobüs şoförü tarafından para istenip tepki gösterilen şehit annesinin, Bingöl- Elazığ Karayolu’nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura’nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi. Zübeyde Tura (60), '2.5 lira için beni azarladılar, bana sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Olay, 4 Şubat günü şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Torunuyla birlikte Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde otobüse binen şehit annesi Zübeyde Tura, kendisine verilen ücretsiz ulaşım kartını kullandı. Ancak otobüs şoförü Eren G., Tura’dan yolcu ücreti olan 2.5 lirayı istedi. Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesinin, "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize?" dediği, otobüs şoförünün ise "Allah belasını versin bu devletin" diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine söylediği sözler, yolcuların da tepkisini çekti.

Bunun üzerine Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti.

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Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

ŞOFÖR HAKKINDA 301’DEN SORUŞTURMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan şoför Eren G. hakkında, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yayın organlarını alenen aşağılama” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun (TCK) 301’inci maddesi ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından, olayın yaşandığı özel halk otobüsünün çalışma izin belgesi ile şoför Eren G’nin şoför uygunluk belgesinin iptal edilmesinin istendi. Eksikler tespit edilen otobüse ve sürücüye para cezası uygulandı.

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ŞEHİT ANNESİ BULUNDU

Olayın ardından yetkililer, şehit annesinin kim olduğunu belirlemek için çalışma yaptı. Şehit Aileleri Dernekleri'nin de katkısıyla kısa sürede o şehit annesinin, Bingöl- Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura’nın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Tura, başından geçen olayı tekrar anlatarak, "Şehit annesine 2.5 lira için bunu yaptılar. Sürekli bu olayla karşılıyorum, hep azarlanıyoruz. Olaydan sonra tansiyonum çıktı, fenalaştım. Bana sahip çıkan tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındıOtobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise şehit annesinin elini öptü. Yıldız, "Şehit ailelerimizi bize emanet, onlar başımızın tacı otobüs şoförü gözaltında, gereken yasal işlemler uygulanacak" dedi.

VALİLİK: PARASI ÖDENİYOR

Öte yandan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise daha önce bir toplantıda halk otobüsü hakkında benzer şekilde gelen şikayetlerle ilgili yaptığı açıklamada, şehit ve gazi yakınları için çıkartılan ücretsiz kartlar için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün Adana Büyükşehir Belediyesi üzerinden otobüsçülere her ay düzenli olarak ödeme yapıldığını bildirip, "Aslında ücretsiz olarak bilinen bu kartların kullanımı karşılığında ödeme yapılıyor. Para istenmesi ve saygısızlık kabul edilemez" demişti.

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adana otobüste kavga Mehmet Tura

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
SORUN EDEN KİŞİLERİN KANINDA SOYUNDA SORUN VAR....KARTI OLMASA BİLE YAŞLI BİRİ O PARAYA HAKARET EDİLİRMİ,,,İNSANIN SAĞLIĞININ SADAKASIDIR BEEEEEEE....
@alfallahturan ÇOK DOĞRU TEŞEKKÜRLER
Yazıklar olsun şehit oğlu üzerinden prim yapıyo adamı işinden etti
@karanlikadam_2018 beyefendi işinden olmak istemiyorsa İnsana saygı duyacak şehidin hatırına emanetine sahip çıkacak. velhasıl insan olacak adam gibi çalışacak.
Mevcut yasalardaki en ağır ceza ve yaptırımlar uygulansın ki bir daha böyle saygısızlığa teşebbüs etmeye kalkışacaklara da ibret olsun...
sen üzülme ana cığım atatürk ün dediği gibi böyle bedbah lar şerefsizler çıkıyor malesef tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun
Yüreğirse nereden göçtüğü kütüğü neresi bi araştırılsun anlarsınız nedenini
VERSEYDİN .2.5 TL Yİ MADEM .
@bizedogrugerekli_2017 Kadın evladını vermiş vatanına sen ne diyorsun adi herif...
"Allah belasını versin bu devletin" demiş. Asıl böyle şoförlerin Allah belasını versin. Asalak insan!
işten atın bir daha toplu taşımada şoförlük yapamasın lisansını iptal edin
IPni tespit edip seni Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi etmeleri gerekir.
bu halk otobüsleri sorunu çözülmesi lazım indirimli yada ücretsiz binen vatandaşa kötü davranılıyor
VALİLERİMİZ KAYMAKAMLARIMIZ HATTA MUHTARLARIMIZ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERİMİZE ÖYLE SAHİP ÇIKMALIKİ BU ÜLKENİN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞI OLMALILAR HİÇBİR SIKINTI ÇEKMEMELİLER ÇEKTİRENLERDE EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI MESALA BELEDİYE EN AZ BİR YIL SUYUNU KESMELİ TEK BİR YIL ELEKTİRİĞİNİ KESMELİ BİRYERDE ÇALIŞIYORSA MAAŞININ YARISINA DEVLET EL KOYMALI HAZİNEYE KAYDEDİLMELİ KISACA TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARI ONLARA EN AZ BİR YIL DAR EDİLMELİ TEKRARI OLURSA VATANDAŞLIKTAN ATILMALI KISACA ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN AMANETLERİ AYRICALIKLI OLMALI
2 kez ötüyo kart okurken normal olsun
ablacım kardeşim; evladını canını bu vatan için şehit vermiş yüce kadın, hakkını helal et bizlere, sana böyle acı bir olayı yaşattığımız böyle öküzleri aramızda eritemediğimiz için senden özür dilerim. sen öküzlere bakma, onlarda oğlunu şehit edenlerin tarafında...
BU İNSANLARI BEDAVACI GÖREN ZİHNİYET ÇOK VAR ÜLKEMDE BU İNSANLAR O YÜZDEN ÇEKİYOR SAKATI GAZİSİ ŞEHİT YAKINLARI BU ZİHNİYETDE OLAN İNSANLARA ÇOK BÜYÜK AYAR VERMEK GEREK KİMLER VERECEKSE ARTIK ACİL HAREKETE GEÇMELİ İNSANLAR HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEDEN SONUÇ CİNAYETLERDE OLABİLİR ERKEN TEŞHİS YAPILMALI
İŞİNE GELMEYEN HALK OTOBÜSÇÜLÜĞÜ YAPMASIN ASLINDA KALDIRILSIN BU HALK OTOBÜSÜ İŞİ DEVLETİMN GÜCÜMÜ YOK ASABIMIZI BOZMASINLAR YAZIK DEĞİLMİ BU ANACAĞZIMA EVLADINI VERMİŞ BU VATANA UTANMAZ AHLAKSIZLAR
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