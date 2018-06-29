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Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 18:12 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI İzmit'te, halk otobüsünde tartıştığı sürücü Hüseyin Göncü'nün yaşanan arbede sonrası fenalaşarak ölmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Serhat Başar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
İzmit'te, halk otobüsünde tartıştığı sürücü Hüseyin Göncü'nün yaşanan arbede sonrası fenalaşarak ölmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Serhat Başar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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