Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (2)

TUTUKLANDI

İzmit'te, halk otobüsünde tartıştığı sürücü Hüseyin Göncü'nün yaşanan arbede sonrası fenalaşarak ölmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Serhat Başar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

