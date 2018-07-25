Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Kocaeli’de belediye otobüsünde seyahat ederken öfke krizi geçiren otizmli genç, sürücüsünün gayreti sonucu krizi kendisine zarar vermeden atlattı. Kandıra Kerpe’den İzmit yönüne hareket eden 800K numaralı otobüste otizmli olduğu belirtilen Berkay Baştan, kendisine ve yanındakilere de zarar veren öfke nöbeti geçirdi.
ÖDÜL VERİLDİ
Akşam saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’de görevli otobüs sürücüsü Muhammet Yağcı, aldığı eğitimler sayesinde otobüsü emniyetli bir yere çektikten sonra yaptığı müdahalelerle Berkay’ı sakinleştirerek herhangi bir olumsuzluk yaşamamasını sağladı.
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