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Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde yolculuk esnasında öfke nöbeti geçiren otizmli genci gören sürücü, otobüsü durdurarak genci yürüyüşe çıkardı. 25 dakika yürüdüğü genci sakinleştirerek yolculardan alkış alan sürücüyü bir de kurumu ödüllendirdi.

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Kocaeli’de belediye otobüsünde seyahat ederken öfke krizi geçiren otizmli genç, sürücüsünün gayreti sonucu krizi kendisine zarar vermeden atlattı. Kandıra Kerpe’den İzmit yönüne hareket eden 800K numaralı otobüste otizmli olduğu belirtilen Berkay Baştan, kendisine ve yanındakilere de zarar veren öfke nöbeti geçirdi.

ÖDÜL VERİLDİ

Akşam saatlerinde yaşanan olayda durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’de görevli otobüs sürücüsü Muhammet Yağcı, aldığı eğitimler sayesinde otobüsü emniyetli bir yere çektikten sonra yaptığı müdahalelerle Berkay’ı sakinleştirerek herhangi bir olumsuzluk yaşamamasını sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otizmli engelli otobüs şoförü

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