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Otobüs yankesicisi güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

ADANA'da halk otobüsüne binen Nirgül Yalçın'ın (38), çantasından cep telefonunu çalan Emrah Boduk (34), önce aracın güvenlik kamerasına, ardından da polise yakalandı.

Otobüs yankesicisi güvenlik kamerasına yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da halk otobüsüne binen Nirgül Yalçın'ın (38), çantasından cep telefonunu çalan Emrah Boduk (34), önce aracın güvenlik kamerasına, ardından da polise yakalandı.
Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi üzerinde otobüse binen Nirgül Yalçın, kısa süre önce konuştuğu cep telefonunu bulamadı. Telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekibi, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, görüntülerde hareket halindeki otobüste sarsıntıdan yaralanan ve yankesicilikten çok sayıda kaydı bulunan Emrah Boduk'un, genç kadının cebine elini sokup, cep telefonunu çaldığını belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, İnönü Parkı önünde otobüs beklerken yakalandı. Üzerinde Nirgül Yalçın'a ait cep telefonu da bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otobüs yankesicisi güvenlik kamerasına yakalandıOtobüs yankesicisi güvenlik kamerasına yakalandıOtobüs yankesicisi güvenlik kamerasına yakalandı

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