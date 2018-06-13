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Otobüse taşlı saldırı; Yolcular panik yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 10:10 | Son Güncelleme

BURSA'da, karayolu kenarındaki yüksek bir yamaçtan 2 kişi tarafından atılan büyük bir taş parçası, seyir halindeki yolcu otobüsüne isabet etti.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, karayolu kenarındaki yüksek bir yamaçtan 2 kişi tarafından atılan büyük bir taş parçası, seyir halindeki yolcu otobüsüne isabet etti. Taş, ön camını kırıp, muavin koltuğuna çarparken, otobüstekiler büyük panik yaşadı. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Balıkesir yolu Demirtaş mevkisinde meydana geldi. Karayolu kenarındaki yüksek bir tepeden 2 kişi tarafından atılan yaklaşık 10 kiloluk taş parçası, Balıkesir yönüne giden Bülent Aydın yönetimindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsüne isabet etti. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüsün ön camından içeri giren taş, muavin koltuğuna çarptı. Bu sırada muavinin yolculara çay ikramı yapıyor olması, can kaybını önledi. OTOBÜSTE KORKU VE PANİK Bu sırada bazıları uykuda olan yolcular gürültüyle uyandı. Neye uğradığını şaşıran şoför Bülent Aydın, hemen otobüsü sağa çekti, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, taşı attıktan sonra ormanlık alana kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Otobüs yolcuları da gelen firmaya ait bir başka araçla Balıkesir'e doğru hareket etti. OTOMOBİLE DE TAŞ İSABET ETTİ Bu arada, şüphelilerin attığı taşlardan birinin de yoldan geçen bir otomobile isabet ettiği ifade edildi. Can kaybının yaşanmadığı bu olayda da araçta hasar meydana geldiği kaydedildi. Polis ekipleri, taş atanları bulup, yakalamak için araştırma başlattı.

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