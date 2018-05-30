Otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü genç öldü, arkadaşı yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki Tahir Büyükkurt (22) yaşamını yitirirken, arkadaşı Mehmet Emin Cankara (21) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Serik'e bağlı Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. Akay Turizm acentesine ait H.A. yönetimindeki 63 S 1208 plakalı otobüs ile Tahir Büyükkurt'un kullandığı 07 YPL 33 plakalı otomobil çarpıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre süratli olduğu ve ışık ihlali yaptığı öne sürülen tur otobüsü kaza yerinden 250 metre ileride karşı şeride geçerek durabildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobilde Tahir Büyükkurt ve arkadaşı Mehmet Emin Cankara ağır yaralandı.

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Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tahir Büyükkurt Serik Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Emin Cankara ise ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. İlk müdahalelerin ardından Büyükkurt ve Cankara, Antalya'ya sevk edildi. Tahir Büyükkurt müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Emin Cankara'nın durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Kazadan sonra otobüs sürücüsü H.A., polis tarafından gözaltına alındı.

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