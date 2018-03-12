Otobüste bir yolcunun üzerinde bonzai bulundu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekiplerince, terminalde bir otobüste yaptıkları aramada bir şahsın üzerinde bonzai denilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceğine dair istihbarı bilgi elde edilmesi üzerine söz konusu yolcu otobüsü, Araç ilçesinde terminalde durduruldu. Terminalde otobüste yapılan aramada yolculardan birisinin üzerinde daha önceden tespit edilen şahsın üzerinden 100 gram bonzai denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, uyuşturucu madde bulunan şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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