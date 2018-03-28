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Otobüste dehşet anları! Şoförün boğazına bıçak dayadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 16:59 | Son Güncelleme

Hatay'da bir yolcu bindiği özel halk otobüsünün şoförünün boğazına bıçak dayadı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

Antakya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsüne binen bir yolcu, şoförden eşiyle görüşmek için telefonunu istedi. Gerçekleşen kısa görüşme sonrasında saldırgan, şoföre telefonu verdikten bir süre sonra tekrar telefonu istedi. Otobüs şoförü turuna devam edeceğini belirterek telefonu vermek istemeyince yolcu, şoförle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yolcu, üzerinde taşıdığı bıçağı otobüs şoförünün boğazına dayayarak tehdit etti.

'KAFANI GÖVDENDEN AYIRIRDIM'

Otobüs şoförü ise polisi arayacağını söyleyerek araçtan indi. Daha sonra yolcu, tekrar aracına binen şoföre, "Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım" diyerek tehdidini sürdürdü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS hatay bıçak kavga boğaz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ülkede ahlak bitti herkes cinnet sınırında bu terörden daha tehlikeli bir durum
silahı çektiysen sıkacaksın , ayrica delikanlı adam sialh çekmez yumrugunu konuşturur
işidcidir.
Bunlar boş pikobat insanlar kendilerine hayırları olmayan yaratıklar bunların göz yaşına bakmaksızın içeri tıkacaksin
Aynen ışidçi olabilir abi ülkenin sorunları bitmiyor ki.
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