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Otobüste kalp krizi geçiren yolcu kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Yaşar Pektemiz (69) bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçirdi.

Otobüste kalp krizi geçiren yolcu kurtarılamadı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Yaşar Pektemiz (69) bindiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Otobüste bulunan bir hemşirenin kalp masajı yaptığı Pektemiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Öğle saatlerinde 46 H 0215 plakalı özel halk otobüsüne binen Yaşar Pektemiz, bir süre sonra fenalaşarak oturduğu koltuktan düştü. Diğer yolcular hemen Pektemiz'in yardımına koştu. Otobüste bulunan ve hemşire olduğu belirtilen bir kadın, Yaşar Pektemiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Otobüs sürücüsü güzergâhından çıkıp en yakın hastaneye doğru giderken, diğer yolcular 112 Acil'den yardım istedi. Bu sırada hemşire ise "Haydi amca" diyerek Pektemiz'e kalp masajı yapmaya devam etti. Otobüsün bulunduğu bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaşar Pektemiz'i ambulansla hastaneye götürdü. Pektemiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otobüste yolcunun kurtarılması için yaşanan zamanla yarış, aracın güvenlik kameralarınaa yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Otobüste kalp krizi geçiren yolcu kurtarılamadıOtobüste kalp krizi geçiren yolcu kurtarılamadı

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