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Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Gaziantep’te özel halk otobüsünde bir yolcu kalp krizi geçirdi.

Gaziantep’te özel halk otobüsünde bir yolcu kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan yolcu, kafasını yere çarpınca kanlar içerisinde kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şoför, güzergahtan çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi’nden GATEM güzergahında sefer yapan özel bir halk otobüsüne binen 45 yaşındaki Beyhan Şahan, otobüsün en arkadaki tekli koltuğa oturdu. Bir süre sonra aniden yere yığılan Beyhan Şahan, kafasını aracın zeminine çarptı. Kanlar içerisinde kalan Şahan’a otobüsteki diğer yolcular yardım etti.
Yüzünün kanlar içerisinde kaldığını ve yolcunun hareketsiz yattığını öğrenen otobüs sürücüsü Ayhan Dalgın, dörtlülerini yakarak güzergahından dışarı çıktı. Klakson çalarak Ersin Arslan Devlet hastanesi istikametine ilerleyen sürücü, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Dalgın ve yolcular, hastanedeki sağlık görevlilerinden yardım istedi. Getirilen sedyeyle otobüsten alınan Şahan’a ilk müdahale hastanenin acil servis bölümünde yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şahan’ın sağlık durumu, yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı
Halk otobüsünde yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda, şoför ve yolcuların yaralı Şahan’ı hastaneye yetiştirmek için yoğun mücadele verdikleri görüldü. Görüntülerde sürücü ve yolcuların, yoldan çekilmeyen araç sürücülerine seslenerek ve el kol hareketi yaparak, yol istemesi de yer aldı.
Öte yandan kalp krizi geçiren Şahan’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi

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