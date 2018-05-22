Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför hastaneye ulaştırdı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de bindiği özel halk otobüsünde rahatsızlanan genç kızı, otobüs şoförü Ali Kurum (38) hastaneye ulaştırdı. Otobüste yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çanakkale-Kepez seferini yapan evli ve 2 çocuk babası Ali Kurum yönetimindeki 17 H 0084 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden genç kız, aniden fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine 20 yıllık otobüs şoförlüğü yapana Ali Kurum, aracın yönünü hastaneye çevirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı.

Otobüs şoförü Ali Kurum, "Çanakkale'den Kepez'e doğru gelirken civarında yolcular, birinin rahatsızlandığını söyledi. Ben de durdum. Baktım baya bir rahatsızlanmış, bayılmış, düştü kendiside arabanın içerisinde. Yolculardan birisi ambulansı aramamı söylediler. Aradım. O esnada üniversite hastanesinin yakın olduğunu düşündüm. Otobüs içindeki yolcularında onayını alarak, rahatsızlanan yolcuyu, diğer yolcularla birlikte hastaneye götürme kararı aldık. Hastaneye yetiştirdik. Rahatsızlanan yolcunun kendisiyle görüşüp sağlığı hakkında bilgi almak istiyorum" dedi.

Genç kızın bayılma anı ve ardından otobüste yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.