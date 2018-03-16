Otobüste taciz iddiası

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da şehir içi otobüste Ü.H. (25) adlı kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.M.M. (64), adli kontrolle serbest kaldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Varsak Mahallesi'nde şehir içi otobüse binen Ü.H.'nin arkasına yanaşan M.M.M, iddiaya göre kadını taciz etti. Ü.H.'nin durumu bildirmesi üzerine otobüsü durduran sürücü, polisi aradı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.M.M'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen M.M.M., suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen M.M.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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