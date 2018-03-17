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Otobüste uyuşturucu ile yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

BİTLİS'te polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcu, gözaltına alındı.  Tatvan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 yolcu, gözaltına alındı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yolculardan A.E. ve V.Y.'nin üst aramalarından 22 gram eroin, 3 uyuşturucu hap ve 1,53 gram metamfetamin ele geçirildi. A.E. ve V.Y gözaltına alındı.

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