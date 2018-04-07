Otobüste uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman’da polis tarafından yapılan yol uygulamasında şehirlerarası otobüste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan sabit uygulama noktasında İstanbul’dan Adıyaman’a gelen şehirler arası yolcu otobüsü polisler tarafından durduruldu. Otobüste bulunan yolculardan İbrahim H.’nin üzerinde 2 adet kapalı tablet içerisinde morfin maddesi, Sinan A. isimli şahsın oturduğu koltuk üzerinde ise yaklaşık 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şahıslar polis tarafından gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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