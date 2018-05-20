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Otobüste üzerine kaynar su dökülen yolcuya 23 bin 300 lira tazminat

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

 İZMİR’den Ankara’ya giderken seyahat ettiği yolcu otosüsünde üzerine kaynar su dökülen H.U.B., 7 yıllık hukuk mücadelesinin ardından 23 bin 300 lira tazminat kazandı.

Otobüste üzerine kaynar su dökülen yolcuya 23 bin 300 lira tazminat

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’den Ankara’ya giderken seyahat ettiği yolcu otosüsünde üzerine kaynar su dökülen H.U.B., 7 yıllık hukuk mücadelesinin ardından 23 bin 300 lira tazminat kazandı.
Almanya'dan 2011 yılında tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelen H.U.B., İzmir’den Ankara’ya gitmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi. Otobüs Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarına geldiğinde H.U.B.’nin üzerine araçtaki su kaynatma makinesi düştü. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan H.U.B., Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. H.U.B., daha sonra İzmir’e gelerek burada bir hastanede tedavi gördü.
Olay nedeniyle tatilini iptal eden ve 8 hafta iş göremez raporu alan H.U.B., zararını karşılamayan şirket adına İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 8 bin lira maddi ve 20 bin lira manevi tazminat davası açtı. Yargılama sonunda olayda firmanın kusurlu olduğu belirlendi. Raporda kusursuz olduğu belirtilen H.U.B., 6 bin 300'ü maddi, 17 bin lirası manevi olmak üzere 23 bin 300 lira tazminat hakkı kazandı.
Mahkemenin verdiği kararda "Özellikle, davalının geliri yüksek ticari şirket olması, davacının tatil amaçlı seyahatini bu yaralanma nedeniyle gerçekleştirememiş olması, davalının tam kusurlu olması ve davacıda meydana gelen yaralanmanın niteliği ve etkilere dikkate alınarak 17 bin lira manevi tazminata hükmetmenin, dosya kapsamına, adalet, hak ve menfaat dengesine uygun olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten H.U.B.'nin avukatı Seda Ballıkaya, "Bu tarz kararlar, benzer mağduriyetleri yaşayanlar açısından emsal niteliği taşıyor. 7 yıl sonra da olsa mahkemenin verdiği karar sevindiricidir. Bu tür olaylarda firma ile çalışanlarının yasal ve idari yönden sorumlulukları olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsana hizmet eden her sektörün azami seviyede özen göstermesi gerekiyor, zaten yasalar da bunu emrediyor" dedi.

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