Otobüste yakalanan uyuşturucu kuryesi tutuklandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- İSTANBUL'dan yolcu otobüsüyle Aksaray'a uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin Ecevit (47), tutuklandı. Ecevit'in valizinde, 200 gram skunk, 3 gram metamfetamin ve bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuryenin İstanbul'dan, Aksaray'a, yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma başlatan polis, kuryenin Metin Ecevit olduğunu belirledikten sonra, geldiği otobüsü Aksaray girişinde durdurdu. Bagajda yapılan aramada Ecevit'e ait valizde 200 gram skunk, 3 gram metamfetamin ve bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ecevit, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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