Otobüste yolcunun valizinde dinamit bulundu: 1 gözaltı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)- KONYA'da Antalya'dans gelen otobüs muavininin şüphelenerek haber vermesi üzerine yolculardan Şehmuz O.'nun (31) valizinde yapılan aramada 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan Şehmuz O.'nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Antalya'dan, Konya'ya gelen bir yolcu otobüsünün muavini, Akseki İlçesi'nin Yarpuz Mahallesi'nde otobüse binen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı yolcu Şehmuz O.'nun valizinde dinamit olduğunu fark etti. Bunun üzerini durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Otobüs, Seydişehir ilçesinde karayolunda önlem alan polis tarafından durdurulup, bir dinlenme tesisine alındı. Burada yapılan aramada yol yapım inşaatında çalıştığı belirtilen Şehmuz O.'nun valizinde 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alına Şehmuz O.'nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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