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Otobüste yolcunun valizlerinden kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde 1230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Otobüste yolcunun valizlerinden kaçak sigara çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde 1230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yol kontrolü sırasında Trabzon'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, yolculardan Aydın E.'nin (46) valizlerinde değişik markalarda 1230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Aydın E., emniyete götürüldü.

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