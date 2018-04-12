Otobüsteki genç kızı taciz eden şahsa 2 yıl 3 ay hapis

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünde karşısında oturan bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Nisan 2017’de İzmit Akpınar-Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsüne binen D.Ç. isimli kadın yolcu, karşı koltuğunda oturan R.S. isimli erkek yolcunun elini pantolonun üzerinden cinsel organına götürerek bir takım hareketler yapmasından rahatsız olmuş, şahsı cep telefonu ile görüntülemişti. Yaşanan olay karşısında tedirgin olduğunu ifade eden D.Ç., kendisini taciz ettiği iddiasıyla şahsın görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı.
Yaşanan olay sonrasında gelen şikayetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan R.S. savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Tutuksuz olarak yargılanan R.S., Kocaeli 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında taciz suçu işlemediğini, cinsel organının bulunduğu bölgeyi pantolonunun üzerinden kaşıdığını söyledi. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti ise R.S.’nin 2 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Karar sonrasında tutuklanan R.S., cezaevine gönderildi.
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