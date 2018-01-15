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Otobüsteki hırsızlık anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

*Şoför kabinini didik didik etti.Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHAKüçükçekmece'de özel halk otobüsündeki hırsızlık aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Küçükçekmece Halkalı'da bugün saat 01.30'da meydana geldi. Park halindeki özel halk otobüsünün yanına gelen iki kişiden biri, kapıyı kolayca açıp aracın içerisine girdi. Diğer kişi ise, bu sırada etrafı kolaçan etmeye başladı. Şoför kabinine yönelen kişi, burada tüm bölmeleri didik didik etti. Sadece şoför dolabında bir çanta bulan kişi, otobüsün kapısını kapatıp beraberindeki kişiyle buradan ayrıldı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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