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Otobüsteki kadın yolcuda 670 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otobüste yapılan aramada, kadın yolcunun üzerinden 670 gram eroin çıktı.

Otobüsteki kadın yolcuda 670 gram eroin ele geçirildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir otobüste yapılan aramada, kadın yolcunun üzerinden 670 gram eroin çıktı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü takibe aldı. TEM Otoyolu'nda durdurulan otobüste arama yapıldı. Polis, L.M.N. (47) isimli kadının üzerinde 2 paket halinde 670 gram eroin ele geçirdi. L.M.N. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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