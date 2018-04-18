Otobüsteki şüpheli valiz korkuttu

Çanakkale’de özel halk otobüsünde bulunan şüpheli valiz paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Ç-3 ekspres hattında görevli 17 H 0070 plakalı özel halk otobüsünde sahipsiz çanta olduğunu gören şoför Zekeriya Çetinkaya, durumu polise bildirdi. Otobüsü kentin en işlek caddelerinden biri olan İskele Meydanı’nda durduran Çetinkaya, yolcuları tahliye etti. Ardından olay yerine gelen emniyet ekipleri çantada inceleme yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana vatandaşlar yaklaştırılmazken, olay yerine gelen bomba imha ekibi otobüsün içerisinde bulunan valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içerisinden giyim malzemeleri çıkarken, vatandaşlar da derin bir nefes aldı. Polis ifadesini almak üzere şoför Zekeriya Çetinkaya’yı emniyete götürürken, otobüs de garaja götürüldü.