Otobüsteki taciz kavgası kamerada

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de geçtiğimiz cuma günü özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıkmıştı. Bir yolcunun yaralandığı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan 2 kişi ise yakalandı. Olay geçtiğimiz cuma sabahı Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydu Kent otobüs durağı önünde meydana geldi. İddialara göre Erhan Özyuva'nın kullandığı 14 R kodlu özel halk otobüsü içinde bir kadın yolcu tacize uğradığını söyleyerek bağırmaya başladı. Bu sırada taciz ettiği iddia edilen 2 kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Durağa gelen sürücü kapıları açınca kavga durakta da devam etti. Kavgada tacizcilere müdahale eden F.Y karın bölgesinden bıçaklanırken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi bugün yakalandı. Bu arada kavgayla ilgili cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişi ile yolcuların durak önünde kavga ettiği görülüyor. Olaydan 4 sonra yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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