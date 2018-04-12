Otobüsteki tacizciye 2 yıl 3 ay hapis

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, halk otobüsünde, kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan R.S. (30), 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yılın Nisan ayında, Akpınar ile Umuttepe arasında seferin yapıldığı halk otobüsünde meydana geldi. Müteahhitlik firmasına bağlı olarak belediyede temizlik işçiliği yapan R.S., iddiya göre, otobüste elini pantolonun üzerinden cinsel organına götürerek, bir kadına tacizde bulundu. İsminin D.Ç. olduğu öğrenilen kadın, R.S.'nin uygunsuz davranışlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi'nce tacizde bulunan kişinin görüntüleri, sosyal medya üzerinden paylaşılarak, teşhir edildi. Polis ekipleri, yerini tespit ettiği R.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. R.S.'nin müteahhitlik firmasına bağlı olarak çalıştığı belediyede temizlik işçiliği görevine son verildi.
Kocaeli 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan R.S., duruşmadaki savunmasında, taciz suçunu işlemediğini, cinsel organının bulunduğu kısmı pantolonunun üzerinden kaşıdığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, R.S.'yi 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi
Azez'de bombalı saldırı!
Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü
Sınır tanımayan güzel yine iş başında
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Bir garip günah çıkarma! Dini lider 'Penis Baba' ipi eline aldı ve...
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum