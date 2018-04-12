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Otobüsteki tacizciye 2 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

İZMİT'te, halk otobüsünde, kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan R.S.

Otobüsteki tacizciye 2 yıl 3 ay hapis

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, halk otobüsünde, kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan R.S. (30), 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yılın Nisan ayında, Akpınar ile Umuttepe arasında seferin yapıldığı halk otobüsünde meydana geldi. Müteahhitlik firmasına bağlı olarak belediyede temizlik işçiliği yapan R.S., iddiya göre, otobüste elini pantolonun üzerinden cinsel organına götürerek, bir kadına tacizde bulundu. İsminin D.Ç. olduğu öğrenilen kadın, R.S.'nin uygunsuz davranışlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi'nce tacizde bulunan kişinin görüntüleri, sosyal medya üzerinden paylaşılarak, teşhir edildi. Polis ekipleri, yerini tespit ettiği R.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. R.S.'nin müteahhitlik firmasına bağlı olarak çalıştığı belediyede temizlik işçiliği görevine son verildi.
Kocaeli 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan R.S., duruşmadaki savunmasında, taciz suçunu işlemediğini, cinsel organının bulunduğu kısmı pantolonunun üzerinden kaşıdığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, R.S.'yi 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Otobüsteki tacizciye 2 yıl 3 ay hapisOtobüsteki tacizciye 2 yıl 3 ay hapisOtobüsteki tacizciye 2 yıl 3 ay hapis

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