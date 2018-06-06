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Otobüsteki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Engel' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

BODRUM'da yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Engel' ile yapılan kontrolde, bir yolcuya ait torbada yarım kilo toz esrar ele geçirildi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Engel' ile yapılan kontrolde, bir yolcuya ait torbada yarım kilo toz esrar ele geçirildi. Bodrum ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, dün saat 16.30 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'ndeki jandarma kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği Engel ile otobüste arama yapıldı. Diyarbakır'dan ilçeye gelen Nusret İ.'nin (34) oturduğu koltuğun altındaki torbada, yarım kilo toz esrar ele geçirildi. Bodrum'daki eğlence mekanlarında satışa sunulacağı belirtilen esrarı getiren Nusret İ., gözaltına alındı. Nusret İ.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Otobüsteki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Engel' bulduOtobüsteki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Engel' buldu
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