Otobüsteki yolcunun çantasından 43 parça tarihi eser çıktı

Zeynep GÖRGÜLÜ/ANKARA, (DHA) - ANKARA’da, jandarma ekiplerince otobüste seyahat eden yolcunun çantasında yapılan aramada, 43 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şereflikoçhisar İlçe Jandarma ekipleri tarafından E- 90 yolunda denetim yapıldı. Ekipler, durduğu otobüste, F.T. isimli yolcunun çantasında arama yaptı. Çantadaki aramada; 37 madeni para, 5 tespih parçası ve 1 at heykeli olmak üzere toplam 43 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, yolcu ise gözaltına alındı. Şüpheli F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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