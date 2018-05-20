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Otobüsteki yolcunun poşetinden tarihi eser çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 07:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Y.Z.'nin yanındaki poşette, Roma ve Bizans dönemine ait 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ(DHA)

Kahramanmaraş'ta durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Y.Z.'nin yanındaki poşette, Roma ve Bizans dönemine ait 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Güzelyurt Mahallesi Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Y.Z.'nin yanındaki poşette yapılan aramada, 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi.

Y.Z., gözaltına alınırken, tarihi ser olarak değerlendirilen sikke ve yüzükler Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan ön incelemede sikkelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.

Y.Z.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Görüntü dökümü:

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- Masa üzerine dizilmiş sikkeler

- Sikkelerden detaylar

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