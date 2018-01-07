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Otobüsten kaçak sigara, içki ve İran halısı çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir otobüste polis tarafından yapılan aramada 200 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki, 2 adet kök boyalı 14 metrekare İran halısı ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun-Ordu Karayolu üzerindeki uygulama noktasında Batum-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 200 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki, 2 adet kök boyalı 14 metrekare İran halısı ele geçirildi. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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