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Otobüsün altında kalan motosikletli ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

SARIYER'de, İETT otobüsü altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de, İETT otobüsü altında sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; motosiklet sürücüsü Şaban A., cadde üzerinde sol şeritte seyreden 49Z hatlı İETT otobüs ile sağ şeritte park halindeki minibüsün arasından motosikletiyle geçmeye çalıştı. Dar yerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletiyle otobüsün altında kaldı. Kazayı fark edemeyen otobüs sürücüsü, bir süre yoluna devam etti. Ardından gürültü üzerine otobüsü durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Şaban A.'yı otobüsün altında alarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Şaban A. hastaneye kaldırıldı. Yaralının kolunda ve belinde ezikler olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanığı Haspal Yavuk, "Motorcu otobüsü geçmeye çalıştı, geçemedi ve orta kapıya takıldı. Ardından minibüse çarpınca koştuk yardıma geldik. Kolunda açılma vardı. Belinde çok darbe vardı. Motosikletli arabanın altına doğru sıkıştı. Ambulans çağardık, aldılar götürdüler. Belinde baya bir kızarıklıklar vardı" diye konuştu.

Kazada otobüsün kapı camları kırılırken motosiklette de hasar meydana geldi.

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Otobüsün altında kalan motosikletli ölümden döndüOtobüsün altında kalan motosikletli ölümden döndü
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