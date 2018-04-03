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Otobüsün çaptığı çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da annesiyle yürürken otobüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde yaşandı.

Otobüsün çaptığı çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa’da annesiyle yürürken otobüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, annesiyle birlikte yürüyen 8 yaşındaki M.D.’ye sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otobüs çarptı. Çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen çocuk yoğun bakıma alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüsün çaptığı çocuk ağır yaralandı

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