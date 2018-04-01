Otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ANKARA'daki İYİ Parti kongresine katılmak için Kilis'ten yola çıkan il yönetimini taşıyan otobüs, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Taşar (18) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece İslahiye- Hassa karayolunun Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Ankara'da yapılacak İYİ Parti kongresine katılmak için yola çıkan Kilis il yönetimi ve partilileri taşıyan Abdullah M. yönetimindeki 27 AC 45 plakalı otobüs, Mehmet Taşar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Taşar, savrulup yola fırlarken, partililer sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Taşar'ın öldüğünü belirledi.
Mehmet Taşar'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, otobüs şoförü Abdullah M. gözaltına alındı. Partililer ise Ankara'ya gitmeyip, yeniden Kilis'e döndü.
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