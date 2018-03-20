Otobüsün çarptığı yaya öldü

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de, çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen İmdat Kılınç (47), servis otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde çevre yolu 71 Evler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçileri evlerine götüren Necati Duran yönetimindeki 26 S 0300 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen İmdat Kılınç'a çarptı. Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Necati Duran ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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