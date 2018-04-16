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Otobüsün önüne atlayan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Akhisar-Balıkesir karayolunda seyir halindeki bir otobüsün önüne atlayan genç hayatını kaybetti.Kaza, gece yarısı saat 00.30 sıralarında Akhisar-Balıkesir karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Akhisar-Balıkesir karayolunda seyir halindeki bir otobüsün önüne atlayan genç hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı saat 00.30 sıralarında Akhisar-Balıkesir karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fanatik Bursaspor taraftarı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Yüksel Utgin, Balıkesir’den İzmir istikametine gitmekte olan D.A. yönetimindeki 35 PK 260 plakalı yolcu otobüsünün önüne atladı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları inceleme sonucu Utgin’in otobüsün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşadığı öğrenilen Utgin’in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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