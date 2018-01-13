Otobüsün tavanında gizlenen 264 kilo eroin bulundu

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, TEM'de durdurulan otobüste yapılan aramada aracın tavandaki bölmelere gizlenen 264 kilo eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otobüsü takibe aldı. TEM'de durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüsün her yeri incelenirken tavanındaki gizli bölmelerde eroin paketleri bulundu. Tavandaki bölmeler söküldükçe toplam 264 kilo eroin ele geçirildi. Polis, olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
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