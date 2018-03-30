HABER

Otogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylem

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

KÜTAHYA Otogarı'nda, tahliye edilmek istenen kafeteryanın işletmecisi N.T.

Otogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylem

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA Otogarı'nda, tahliye edilmek istenen kafeteryanın işletmecisi N.T. adlı kadın kendi boğazına bıçak dayadı, erkek kardeşi S.O. ise işyerini benzinle yakma tehdidinde bulundu. İki kardeş yaklaşık 3,5 saat süren ikna çabasının ardından eylemlerini sonlandırdı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kütahya Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda kafe işleten N.T. adlı kadının sözleşmesi belediye tarafından yenilenmedi ve mahkeme kararıyla işyerinin boşaltılması istendi. Tahliye için verilen sürenin dolması üzerine görevli avukat, zabıta ve çevik kuvvet polisleri otogardaki kafeye gitti. Ablası N.T. ile birlikte kafeyi işleten S.O. eline içerisinde benzin olan 5 litrelik su bidonu alıp işyerini ve kendisini yakacağını söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra gelen işletmeci N.T. de kardeşinin yanına giderek kendi boğazına bıçak dayayıp kafedeki idari bölüme kendilerini kilitledi.
Gelişmeler üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren ikna çabalarının ardından iki kardeş eylemlerinden vazgeçti.

FOTOĞRAFLI

Otogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylemOtogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylemOtogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylemOtogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylem

Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
Romanya'da nükleer santral kazası!Romanya'da nükleer santral kazası!
Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarımÜnlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Karamel bir ilk oldu

Karamel bir ilk oldu

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.