Otogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylem

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA Otogarı'nda, tahliye edilmek istenen kafeteryanın işletmecisi N.T. adlı kadın kendi boğazına bıçak dayadı, erkek kardeşi S.O. ise işyerini benzinle yakma tehdidinde bulundu. İki kardeş yaklaşık 3,5 saat süren ikna çabasının ardından eylemlerini sonlandırdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kütahya Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda kafe işleten N.T. adlı kadının sözleşmesi belediye tarafından yenilenmedi ve mahkeme kararıyla işyerinin boşaltılması istendi. Tahliye için verilen sürenin dolması üzerine görevli avukat, zabıta ve çevik kuvvet polisleri otogardaki kafeye gitti. Ablası N.T. ile birlikte kafeyi işleten S.O. eline içerisinde benzin olan 5 litrelik su bidonu alıp işyerini ve kendisini yakacağını söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra gelen işletmeci N.T. de kardeşinin yanına giderek kendi boğazına bıçak dayayıp kafedeki idari bölüme kendilerini kilitledi.

Gelişmeler üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren ikna çabalarının ardından iki kardeş eylemlerinden vazgeçti.

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