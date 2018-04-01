Otolardan teyp çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Malatya polisi, arabalardan teyp çaldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Son zamanlarda Malatya genelinde değişik tarihlerde meydana gelen otolardan teyp hırsızlığı olayları ile ilgili polis ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Çalışmalarda E.Y. (23), M.G. (23) ve C.K. (22) isimli şahıslar yakalandı. Ekipler, şüpheli şahısların 15 araçtan hırsızlık yaptığını kamera görüntülerinden tespit ederken, çalışmada, çalınan bir kısım teyp, hoparlör ve bufferler muhafaza altına alınarak, sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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