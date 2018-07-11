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Otomobil, 10 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.

Otomobil, 10 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak'ta meydana geldi. İnfaz koruma memuru Muzaffer Güdüş (24) yönetimindeki 78 AP 523 plakalı otomobil, rampa aşağıya yolda ilerlerken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da metal korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Apartman duvarına çarparak ters devrilen otomobilde sıkışan Muzaffer Güdüş, gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Güdüş'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, 10 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştüOtomobil, 10 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştüOtomobil, 10 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştüOtomobil, 10 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü

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