Otomobil 20 metrelik istinat duvarından düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Bartın’da 20 metrelik istinat duvarından düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü önünden Gölbucağı Mahallesi’ne seyir halinde olan Erdal Atik idaresindeki 14 AT 179 plakalı otomobil, Aladağ Mahallesi’ne geldiğinde kontrolünden çıkarak 20 metrelik istinat duvarından belediye kantarının olduğu alana düştü.
Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2’si çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken araçta sıkışan 2 yaralıyı ise itfaiye ekipleri sıkıştıkların yerden çıkarttı. Yaralılar Erdal Atik (34), Melike Ürel (30), Seçkin Ürel (25) ve Emre Güneş (21) ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erdal Atik kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdal Atik’in Melike Ürel’in nişanlısı olduğu öğrenildi.
Kaza yapan yaralıların şehit yakınları ve gaziler yararına düzenleyecekleri "Sihirli Eşek" isimli tiyatro için Bartın’a geldikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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