Otomobil 30 metreden uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, virajı alamayarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Murat Ayahoğlu (65) ve eşi Emine Birgül Ayahoğlu (63), hafif yaralandı. Araçta sıkışan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Balıkesir-Edremit karayolunun 60'ıncı kilometresinde bulunan Şapçı rampasında meydana geldi. Murat Ayahoğlu yönetimindeki 54 DD 060 plakalı otomobil, virajı alamayınca yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve eşi Emine Birgül Ayahoğlu, ters dönen araçta sıkışarak hafif yaralandı. Yaralı çift, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Çift, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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