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Otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Hatay'ın Hassa İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Ramazan ÇELİK- Hatay, (DHA) Hatay'ın Hassa İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nden meydana gelen kazada Mustafa Yılmaz(76) yönetimindeki 34 LE 7150 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkmayı başaran sürücü Mustafa Yılmaz'ın ihbarıyla bölgeye 112 acil ve itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinde sıkışan Hatice Yılmaz ile Abdullah Delioğlu çıkarılarak bölgeye gelen ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan yaralılar daha sonra taburcu edildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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