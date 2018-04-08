Otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Anbarcılar köyünde yoldan çıkan otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Anbarcılar köyü Arpalıkbaşı mevkiinde meydana gelen kazada 37 AG 273 plakalı otomobil, kara yolundan 60 metre uçuruma yuvarlanmış olarak bulundu. Uçuruma yuvarlanan aracın altında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybeden şahsın 45 yaşındaki Doğan Özlü olduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Doğan Özlü’nün olay yerinde sıkışarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otomobilin altından çıkartılan Doğan Özlü’nün cenazesi, Bozkurt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.