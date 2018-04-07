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Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 08:17 | Son Güncelleme

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin önce ağaca çarptığı, daha sonra ise tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin önce ağaca çarptığı, daha sonra ise tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merve Y.(27) idaresindeki 42 TR 672 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken aracının kontrolü kaybederek ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil daha sonra tramvay yoluna girdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Merve Y. ile yanında bulunan ve eşi olduğu öğrenilen Nazif Y.(30) yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Merve Y. ile Nazif Y. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tramvay yoluna giren otomobil ise çekici yardımıyla tramvay yolundan kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

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Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
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Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
3 / 9

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
4 / 9

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
5 / 9

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
6 / 9

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
7 / 9

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
8 / 9

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
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Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı
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