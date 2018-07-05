Otomobil ağaca çarptı; 5 kişilik aile yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Kazada aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Sorgun'un Babalı köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat yönünden Sivas yönüne giden Bekir Aydemir'in (42) kullandığı 34 YL 5051 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Bekir Aydemir ile araçtaki eşi Yeliz (42), çocukları Gaye (19), Enes (16) ve Emre (14) Aydemir yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yeliz ile oğlu Emre Aydemir, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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